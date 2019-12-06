印度國防工業官員說，「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）艦載版蓄勢待發，即將從海軍的「超日王」號（INS Vikramaditya）航母上首飛。
據《外交家》（The Diplomat）雜誌網5日報導，印度「國防研究發展組織（Defense Research and Development Organization，DRDO）的消息人士說，這款艦載機就快首飛了，正採取額外的安全措施，因此在上面花了時間。
(中時電子報)
印度國防工業官員說，「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）艦載版蓄勢待發，即將從海軍的「超日王」號（INS Vikramaditya）航母上首飛。
據《外交家》（The Diplomat）雜誌網5日報導，印度「國防研究發展組織（Defense Research and Development Organization，DRDO）的消息人士說，這款艦載機就快首飛了，正採取額外的安全措施，因此在上面花了時間。
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