印度「光輝」輕型戰機艦載版即將上航母首飛

印度國防工業官員說，「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）艦載版蓄勢待發，即將從海軍的「超日王」號（INS Vikramaditya）航母上首飛。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網5日報導，印度「國防研究發展組織（Defense Research and Development Organization，DRDO）的消息人士說，這款艦載機就快首飛了，正採取額外的安全措施，因此在上面花了時間。

(中時電子報)