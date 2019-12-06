3C通路商全國電子(6281)持續擴展新品牌通路Digital City，桃園首家全國電子Digital City預計7日開幕，成為第12家Digital City門市，預計也將貢獻整體營收持續成長。

目前全台已有11家門市的全國電子Digital City，今宣布第12家門市八德店將於7日在桃園介壽路二段開賣，強打情境體驗、單樓層200坪舒適的賣場空間、豐富新潮數位3C家電商品及服務。

全國電子全新通路品牌-Digital City首家門市開創至今約2年半，從高雄、台中、台南、台北、彰化、竹北、嘉義，加上明日即將開幕的八德店全台共有12家門市，擁有百坪以上的新潮賣場，主打情境體驗，將資通訊商品占比從原本的2成提升至3成，成功吸引年輕客群，也帶動資通訊及家電商品銷售雙雙成長。

全國電子今年前10月營收達150.52億元，較去年同期成長6.28%，創歷年同期新高；全國電子從今年7月起，已連續4個月營收年增率達兩位數百分比，成長動能穩健；主要受惠於今夏一直熱到9月，對冷氣銷售有幫助，新品牌通路Digital City也持續擴大業績表現。

全國電子近年提出雙品牌策略，一方面打造全國電子二代店，新品牌通路Digital City目前將達12間，明年往20個據點目標邁進。

(時報資訊)