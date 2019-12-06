製作人柴智屏上周受邀出席由韓國文化體育觀光部韓國文化產業振興院主辦的「韓國動漫・網漫IP國際交流會」，現場分享由漫畫改編成戲劇非常成功的《流星花園》。

柴智屏提及，18年前如何在當時電視台資源有限，而製作費極低的情況下突破重重障礙，進而成功打造風靡全亞洲且改變華人戲劇生態圈的《流星花園》，而後來又是如何成功改編郭敬明的《小時代》、九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》，三個不同地區的IP、不同的文化風土民情、不同的時空背景，在柴智屏團隊妙手下改編，成了大家熱烈討論及喜愛的作品。

透過新舊兩版《流星花園》的製作經驗交錯比對，從經費的預算、選角的人格特質、時空環境的處理，柴智屏皆一一分享當時的心路歷程。對於已看過舊版，而覺得新版無法打敗舊版的這個部分，柴智屏表示：「其實跟技術及品質都沒有關係，最難的是因為舊版的《流星花園》在觀眾的心中已有一個既定的位置，因為那是觀眾第一次看漫畫改編成的偶像劇，是那個年代少男少女時期最美好的青春回憶，而那種感覺就好像你永遠再怎麼努力也無法打敗你喜歡的人以前的初戀一樣。」她也分享如何因應突破大陸對於內容的限制，通過大陸的審查制度是最一開始的關鍵，才不會花了成本苦心製作，因內容不符而被拒或刪減內容。

(中時 )