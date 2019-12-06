麗寶樂園渡假區推出聖誕節主題密室逃脫，遊客需從邪惡海盜手中救出。（麗寶樂園提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園下雪了! 探索世界花車遊行推出聖誕節主題，有胡桃鉗士兵、聖誕樹精靈等。（麗寶樂園提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園度假區為迎接推出耶誕節，12月推出耶誕主題花車遊行、期間限定密室逃脫關卡、摩天輪夜間燈光秀等精彩節目；入住福容大飯店麗寶店則能收到耶誕驚喜；另外，麗寶OUTLET MALL外牆也出現聖誕老人蹤影，民眾只要拍照打卡還有機會抽中購物金！

麗寶樂園下雪了！探索世界推出耶誕花車遊行表演，由聖誕老人與穿著溜冰鞋可愛雪人揭開序幕，重頭戲則有吉祥物YIMA、DUMA、胡桃鉗士兵、聖誕樹精靈帶來精采表演，最後還有白雪公主施展下雪魔法。

麗寶樂園下雪了! 探索世界花車遊行推出聖誕節主題，有胡桃鉗士兵、聖誕樹精靈等。（麗寶樂園提供／陳淑娥台中傳真）

全台最大摩天輪天空之夢，推出有耶誕布置驚喜車廂，最適合網美拍照打卡，摩天輪夜間更會點亮聖誕主題燈光秀，不但有俏皮聖誕老公公、麋鹿、雪人與聖誕樹等十種圖案，每60秒一個循環，充滿濃濃節慶氛圍。

麗寶樂園渡假區擁有全台最大「密室逃脫旗艦館」，共有3大情境、9大關卡，這次推出耶誕主題關卡，需要遊客團隊合作救出被海盜擄走聖誕老人，才能讓全世界小朋友的耶誕禮物準時送出，挑戰腦力激盪，快與親朋好友體驗刺激鬥智的耶誕新玩法。

麗寶OUTLET外牆出現聖誕老公公縱影，民眾只要拍照打卡上傳臉書，就有機會抽中購物金。（麗寶樂園提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL外牆則出現可愛聖誕老人蹤影，民眾只要拍照並跟著線索找出聖誕老人遺失的禮物，參加活動就有機會獲得購物金；20日至25日入住福容大飯店麗寶店，體驗製作耶誕手提袋，並當晚將耶誕提袋掛於入住房門上，還會收到聖誕老公公送出的驚喜禮物。

麗寶樂園渡假區表示，12月份起渡假區耶誕活動滿滿，加上秋冬國旅補助倒數中，歡迎大小朋友來到渡假區使用旅宿與12歲以下免費玩樂園補助，不但可以加碼免費搭摩天輪，年底前還加碼讓小朋友免費再玩一次樂園。官網推出「聖誕雙人饗宴套票」，含門票與雙人聖誕餐，讓消費者聰明省錢、共度佳節，快來規畫一場麗寶聖誕假期。

福容大飯店麗寶樂園店推出聖誕節DIY活動。（麗寶樂園提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )