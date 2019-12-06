台中慈濟醫院外科部主任余政展（右）將葳葳的手術搶救圖送給媽媽，成為最特別的禮物。（王文吉攝）

葳葳的媽媽感恩醫護團隊幫忙把女兒救回來，忍不住掩面哭泣。（王文吉攝）

葳葳感恩媽媽一路陪伴照顧，母女緊緊相擁畫面溫馨。（王文吉攝）

葳葳手術前的電腦斷層檢查，顯示脾臟（上）腎臟（下）嚴重受損。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院舉辦感恩重生會，醫護團隊與葳葳母女合影。（王文吉攝）

家住台中山區的葳葳上月中騎車載母親到醫院回診，途中失控撞上山壁，後座母親輕傷，但葳葳內臟碎裂大量內出血，急救時兩度失去心跳血壓。台中慈濟醫院團隊緊急剖腹切除脾臟與左腎保命，並突破治療過程中所有波折，終於在6日舉辦感恩重生會，慶祝葳葳康復。

台中慈濟醫院10樓病房佛堂擺放大蛋糕加上彩色氣球還有眾人祝福歌聲，充滿溫馨，院長簡守信出席感恩會送上祝福。劫後重生的葳葳，在媽媽陪伴下參加重生會，頭髮遮住稍有紅腫的右眼，用最美的笑容與感恩卡片代表心中滿滿謝意，母女相擁畫面溫馨感人。

葳葳平日打工分擔家計，是個孝順的貼心女孩，上月15日她騎機車載媽媽回診，途中不慎撞上山壁。救護車將受傷母女送抵台中慈濟醫院，電腦斷層檢查確認葳葳左腎與脾臟大量內出血，急救過程兩度失去心跳血壓，但團隊仍全力搶救，直到心跳恢復馬上送手術室開刀。

外科部主任余政展代表送上特別禮物，是骨科醫師余曉筌見證開刀房搶救的繪圖，手術床周圍滿是醫護同仁，分秒必爭地搶救葳葳，一旁3個抽吸桶注滿血水，紅色畫面驚人。

余政展說，病人手術隔日甦醒，恢復情況良好，前後住院3周，能順利出院歸功於急診室、影像醫學部、一般外科、泌尿科、麻醉科、加護病房及一般病房等醫護人員，跨團隊同心協力搶救。

主刀的一般外科醫師陳家鴻表示，強烈撞擊使病人左腎與脾臟嚴重破裂，不得不切除，前後輸血近7500c.c.，相當於1.5個成人的血液量，手術過程中，心跳與脈博從無到有，讓團隊感受生命的奇蹟。

媽媽回想看著女兒倒在路邊的情景，忍不住紅了眼眶，她說，孩子急救時數度休克，簽病危通知書簽到手指麻木，趕緊到佛堂求菩薩救救孩子。從搶救到恢復的過程中看見醫護同仁不眠不休守護病人健康與生命，特別獻花謝謝大家把女兒救回來。

(中時 )