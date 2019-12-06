民眾吃了川七、當歸及丹參等活血化瘀的中藥，若同時又服用抗凝血藥物，出血風險倍增，中國附醫首創中、西藥院內外交互作用比對系統，院方統計，透過比對系統，院外中藥相同藥理重複修改處方率35％，院內則有10～20％，大幅降低民眾服用中、西藥出現的交互作用風險。

健保署今日舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，邀請12家具有標竿性質的醫學中心、區域醫院，以「垂直整合團隊運用雲端醫療主動提醒機制」為主軸，分別提出具特色的智慧應用成果分享。

中國附醫主秘張聖表示，中醫是中國附醫的特色之一，有時病患會正在服用中藥，其中不少用途為活血化瘀，如果病患又有心血管疾病看西醫，一旦併用抗凝血劑，出血風險會大幅增加，這時候院內的比對系統就會跳出來，醫師就可以做醫囑的調整。值得一提的是，這套比對系統，不僅在院內，院外透過健保署的雲端系統亦可發揮比對功能，而在藥囑修改以當歸、丹參等活血化瘀類的中藥占96％最多。

林口長庚整合醫學科主任洪禎佑表示，透過健保雲端，院內建置了智能篩選病患系統，即將有種慢性疾病、看多科門診及末期等病患篩檢出來，一旦病患到急診就醫，院內系統即會跳出來提醒整合醫學科，科內醫師即會與急診醫師連絡，一旦有收治住院的需要，科內有6位專科醫師，即可給予整合性的照顧。

另恩主公醫院及國軍花蓮醫院則分享重複用藥檢核提醒，台北馬偕及奇美醫院亦提供高齡用藥整合經驗，臺中榮總則有藥品不良反應資料轉換應用及術前易出血藥品檢核系統運用等；另外，林口長庚、彰化基督教醫院則運用健保署電子轉診平台建構完整雙向轉診服務，發展透過簡訊、電子郵件、LINE、APP及web系統等方式，強化與病人間溝通互動，嘉惠病患。

(中時 )