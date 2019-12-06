全聯自有甜點品牌We Sweet再出招，12月6日起推出世界巧克力大賞-RUBY Chocolate紅寶石巧克力系列新品，有紅寶石莓果泡芙、紅寶石波士頓派、紅寶石甜心捲、紅寶石邦特蛋糕跟紅寶石莓果布丁五款。全聯表示，紅寶石巧克力擁有吸睛時尚的浪漫粉紅色，可望成為今年冬天網美必吃、必拍的話題甜點，預計兩周可賣出3,000萬元的好成績。

全聯指出，RUBY Chocolate紅寶石巧克力是繼黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力後，世界第四種全新品種的巧克力，產量相當稀有，主要來自厄瓜多、巴西和象牙海岸，經自然發酵萃取提煉天然莓果的酸甜口感，呈現天然的誘人粉紅色澤及獨一無二的風味。

搶在年底耶誕節前夕，全聯We Sweet世界巧克力大賞推出RUBY Chocolate紅寶石巧克力系列，帶來滿滿的粉紅泡泡！據全聯介紹，「紅寶石莓果泡芙」是使用紅寶石巧克力及覆盆子果泥製成慕斯奶油內餡，搭配特製的鬆軟酥脆泡芙，淋上誘人玫瑰色澤的紅寶石巧克力淋醬；而「紅寶石波士頓派」底部手工派塔厚實酥脆，加上內餡蛋糕與紅寶石巧克力慕斯交疊，呈現多層次的滋味，再撒上草莓巧克力碎粒，粉色浪漫指數爆表。

另外，「紅寶石甜心捲」則是使用紅寶石巧克力製成的粉嫩慕斯餡，搭配清爽酸甜的覆盆子餡，外層包覆鬆軟紅絲絨蛋糕，口感綿密細緻；「紅寶石邦特蛋糕」以進口無水奶油和草莓果粒製成法式奶油蛋糕，淋上清新的紅寶石巧克力醬，風味清爽不甜膩：還有造型小巧可愛的「紅寶石莓果布丁」嚴選紅寶石巧克力製成，香味醇厚、質地輕盈，也將攻陷女孩兒們的心。

此外，全聯自12/6～12/19推出「世界巧克力大賞」主題活動，還有獨家「77創意巧克力鍋組」、「費列羅臻品巧克力及甜點禮盒」、「赫蒂85％黑巧克力／75％黑巧克力」、「比安卡松露造型金裝可可球原味」等商品，活動期間購買指定巧克力單筆滿169元，可加贈德國雙人印花1枚。

(工商 )