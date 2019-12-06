國泰產險運用大數據與用路人經驗，打造了「校園風險地圖」，解決校園安全交通問題。

據交通部統計，台灣18-24歲民眾交通事故率高，不少年輕人因事故而承受了永久性的傷痛。國泰產險表示，觀察到此一現象，該產險積極運用大數據能力，打造出「校園風險地圖」，解決校園安全交通問題。

國泰產險說，近期受亞洲大學邀請，運用專業製作出專屬於亞洲大學的交通危險「熱點」分析，特別是「一看就懂」的懶人包說明，十分實用，在公佈後，引起不小關注。

國泰產險表示，國泰產險結合大數據與用路人經驗，精準挑選出亞洲大學學生生活圈的交通危險地點，並與國立交通大學運輸與物流管理學系教授吳宗修合作，藉由現場查勘，本次研究報告耗時3個月製作出校園交通事故熱點現場道路狀況分析、道路設計建議、學生(用路人)防禦性駕駛對策，以及交通管理策略。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，協助民眾降低風險發生機率，是產險業重要的核心職能，在長年的研究下，國泰產險累積了大量損害防阻的經驗與知識，透過進入校園，製作專屬的風險報告，盼能為學子們提供更安全的生活環境。

(工商 )