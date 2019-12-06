善化草莓園已開放觀光採果。（劉秀芬攝）

善化草莓園已開放觀光採果。（劉秀芬攝）

北大湖、南善化，台灣兩大知名草莓產地的草莓園已陸續開放觀光採果。南科草莓園黃姓業者說，今年草莓的產量較去年多，因此觀光採果開盤價為每台斤300元，較去年降了50元，這兩個星期已有遊客前來享受採草莓的樂趣。

黃姓業者指出，台灣目前主流的草莓品種是香水草莓，病蟲害少，產量也多，現有少量的美姬品種，果型較小，但口感、甜度佳，未來這兩品種將是草莓園的主流。業者也有試種日本白草莓，但目前天氣不夠冷還沒開花。

今年中秋節過後，南部草莓農就陸續種下草莓苗，南科草莓園較善化區的其他草莓園業者更早種植，經細心照料下，上月23日開始就開放觀光採果，還有民眾路過看到草莓紅了，臨時起意來採購。

由於黃姓業者草莓園就在南科附近，除了當地熟客會來採草莓，也有很多外籍移工來採果兼約會，南科附近的移工以菲律賓與越南籍為主，因為這兩個國家雖然有草莓，但只種在高山，數量少，價格也高，在台灣能以便宜的價格採到草莓，是難得的體驗。

善化草莓園已開放觀光採果。（劉秀芬攝）

由於今年草莓生長情況良好，果粒也都很大，南部草莓產期預計可持續到明年3、4月，農曆春節假期更是觀光草莓採果旺季，預計每台斤的價格會來到400元。

(中時 )