「卡神」楊蕙如操控網軍，轉移外界批評我駐日代表謝長廷在關西機場關閉事件中因應不力，間接導致我大阪辦事處處長蘇啟誠輕生一案，引起許多民眾憤怒；藍營也不斷爆料卡神與民進黨的關係頗深。民進黨強調與卡神案無關。本報對此舉辦網路投票「請問，你覺得卡神案，是否已傷及蔡英文的2020總統選情？」截稿為止，高達90.88%的網友都投「是，影響。」
本報所作的網路投票「請問，你覺得卡神案與民進黨是否有闗？」至今中午12點為止。共有1萬1千多人投票，10385人投「是，影響。」達90.88% ；895人則投「否，不影響。」佔7.83%。147人則表示不知道/無意見，佔1.29%。
藍營不斷爆料卡神與民進黨的關係頗深、靠綠營撐腰從中賺了不少錢。民進黨上下則不斷撇清，強調與卡神案無關，謝長廷更指與卡神只是一般朋友關係，不知她主導網軍批評蘇啟誠一事。
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(中時電子報)
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