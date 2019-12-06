今年適逢國民黨建黨125週年，國民黨台北市黨部今天舉辦慶祝活動，黨主席吳敦義受邀致詞表示，明年1月11日的大選有3個「1」，代表國民黨總統候選人韓國瑜勝選、國民黨區域立委席次和政黨票都拿第一。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，現在韓國瑜的民調偏低，但在北市有些區域有追上來，儘管民調很冷，但民心熱度高，而且有挺蔡英文的支持者，支持國民黨提名的立委候選人，出現總統立委分離投票情況。

活動現場也準備大壽桃，由吳敦義和前黨主席吳伯雄共同切壽桃，包含黃國樑黨部主任委員陳筑藩、中評會主席團主席張平沼、不分區立委候選人李貴敏、曾文培等人都到場參加。

吳敦義致詞表示，感謝小組長、區分部、區黨部、民眾服務社出錢出力貢獻國民黨，期盼在明年大選，一心一德、團結一致，讓這三張票發揮很好的成果，首先要讓韓國瑜當選總統，組成的行政院要完成廉能政府、均富經濟、和諧社會、和平兩岸等4大目標，如同4大支柱與車子4個輪胎。

吳敦義高呼，2008年國民黨總統與立委贏得勝選，2018年九合一選舉，國民黨也創下好成績，希望明年1月11日，總統第一、區域立委考第一、政黨票國民黨也要拿第一，這三個1太重要。

(中時 )