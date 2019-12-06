士林夜市高價水果坑殺客人問題太嚴重，宅神朱學恒下戰帖，只要台北市長柯文哲督導改善，他願捐助民眾黨5萬元。日前他揪柯P逛士林夜市，共花了1010元買水果，但網友覺得太貴了。宅神說，價格如何自有公評，但他至少教會柯P吃完東西說「好吃」2字。

朱學恒日前在臉書開直播，他與柯P相約逛士林夜市，之前出事的那家水果攤沒出來擺，他們找到另一家水果攤。朱學恒買了8杯切好的水果，要價1010元，不過由於有標示價錢，所以朱學恒當下即買單。在詢價選購過程中，老闆先送上一杯鳳梨，沒想到柯P三兩下即嗑完，吃東西真是超神速。朱還問柯P好不好吃？柯P終於記得說「好吃」。

後來兩人又去骰子牛攤位，老闆向柯P抱怨景氣不好，生意變差了。在吃完黑胡椒口味的骰子牛，朱學恒又問柯P吃完東西要說什麼，這下柯P很配合說了「好吃」。

逛完士林夜市，朱學恒今在臉書上發表心得。他說，有關水果攤的價格，相信各位自己可以判斷。不過他說，至少已經教會當事人吃完要說很重要的兩個字。

(中時電子報)