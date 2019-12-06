台中外埔區長葉聯慶及主祕及白植杰6日前往花燈車製作場地察看進度。（台中外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，主展區「森林祕境」將在后里花博園區登場，外埔區公所正緊鑼密鼓趕製特色花燈車，區長葉聯慶及主祕及白植杰6日前往製作場地察看，他進一步表示，花燈車結合外埔五寶，藉以呈現「花果原鄉」獨特風貌，期盼大眾藉由台灣燈會更加認識外埔。

葉聯慶表示，外埔區花燈車以「外埔五寶｣為主題，將「稻米｣、「芋頭｣、「紅龍果｣、「葡萄｣及「蜂蜜｣Q版公仔融合農特產王國角色來做搭配，花燈車車頭部分以蜜蜂造型包覆外，側面蜂巢設計以手機掃瞄QR code連結AR，讓民眾可以透過動態影音串聯裝置瞭解整部花燈車規畫設計理念及製作過程，且車尾蜂巢部分還加入外埔觀光景點。

葉聯慶進一步說，為發揮本區特色，透過花燈車結合外埔五寶，並搭配本區特有之花卉點綴其中作為概念發想，藉以呈現外埔「花果原鄉」之獨特風貌，期盼大眾藉由2020台灣燈會更加認識外埔區。

外埔區公所表示，外埔還有許多好玩觀光景點，例如水流東桐花步道、公婆樹、永豐觀景台、高鐵瞭望台、農藝傳坊、忘憂谷及愛的長廊等，歡迎民眾燈會期間到台中賞燈後，順道至鄰近外埔區走走逛逛，可搭配各種旅遊行程，漫步農園、親採鮮果，在春暖花開之際，感受多采多姿外埔風光。

2020台灣燈會以「璀璨台中」分為主展區及副展區；主展區「森林祕境」自2020年2月8日至2月23日在后里花博園區展出，展期共16天；副展區「童趣樂園」自今年年12月21日至2020年2月23日在文心森林公園登場，展期65天；其中主展區規畫大台中29區特色「29花燈車燈區｣，讓民眾可了解各區特色景點、農特產品及美食。

(中時 )