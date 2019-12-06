想像過老樹能說話嗎？成功大學校園裡樹木高聳、蒼綠蓊鬱，是台南著名景點，現在除了浸淫在綠意盎然之外，還可以與老樹來場穿越時空的對話！成大總務處精心為校園老樹設置QR code掛牌，透過手機APP掃描，可連線至「成大樹」網頁，瀏覽大樹相關資訊，若發現樹木有任何狀況，也能利用QRcode即時回報，以利校方即時採取預防措施，大家攜手守護老樹。

成大總務處事務組組長劉芸愷說，許多民眾對校內植物感興趣，常接獲建議設置老樹簡介牌等意見。考量現今人手一機，規畫QR code掛牌，手機掃一掃，資訊一目了然，還有其他互動功能，比單純的簡介牌更理想。目前已建置２、３千株珍貴老樹等級的資料，從樹牌QR code連結至「成大樹」網頁，樹木的中英文名稱、生長類型、保留層級、有無鳥巢等，再清楚不過。

為妥善管理並保護校園植物，成大將校園樹木編號列管，採用GPS定位座標分級保護。列管植物分為：珍貴老樹、老樹、準老樹、大樹、小樹以及特殊植株6個類別。劉芸愷表示，校樹QR code已開放手機IOS系統使用，Android系統不久也會上線，同時也將持續調查校園各個角落的植物，資訊會陸續更新在「成大樹」的網頁。成大生科系退休教師廖國媖指出，許多研究指出，維護老樹等同在種樹，護樹的重要性由此可見。

成大校樹歷史悠久，最為知名的校樹是位於光復校區榕園裡的大榕樹，1923年由日本裕仁皇太子（後來的昭和天皇）親手種植，日本產經新聞2019年10月也特地報導。老榕樹枝葉繁茂的蕈狀形外觀常吸引旅人駐足欣賞，是成大象徵也是成大人最重要的校園回憶。

2015年蘇迪勒颱風強大的風雨，硬生生將位於成大榕園東南角的榕樹劈分成二，引發各界關注，同年校慶，眾多校友慷慨解囊募得500萬元護樹基金，成大也積極啟動一連串護樹行動，生命力堅韌的老榕，經過細心呵護，不僅恢復生機而且更為繁茂。

目前成大榕園的老榕樹設有圍籬養護，確保樹下土壤不再被熱絡走訪的旅客踩踏變硬導致樹根無法呼吸，以及避免部分民眾為活動方便而剪除榕樹鬚根，讓鬚根得以發揮落地支撐的功用，替老樹保有休生養息的舒適空間。

「成大樹」網頁系統透過詳細數據紀錄與座標定位等資訊，更可即時管理外，成大另闢有成大榕園網頁，專欄紀錄師生為百齡老榕作詩賀詞的文思懷想、分享校園老樹施打營養針的照護狀況、愛樹人士與校友捐款護樹的善心義行等，展現成大「愛樹如家人」情懷。

(中時 )