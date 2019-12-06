32歲歌手謝和弦昨(5日)驚傳吸毒被捕，二度涉毒的他這回是由妻子Keanna大義滅親含淚檢舉，警方才循線找上門，Keanna後來還爆哭陪著謝和弦一路上警局，令人質疑婚姻亮起紅燈。而早在半年前，謝和弦就曾發文抱怨婚姻，直說「智障結什麼婚互看臉色」，揚言比較想要一個人，但後來夫妻倆又和好，令外界霧裡看花。

據《ETtoday星光雲》報導，還原昨謝和弦被逮經過，警方先接到一女子邊哭邊說老公在吸毒，警到場後才發現該住所是謝和弦和Keanna的家，Keanna也承認自己是檢舉人，謝和弦上警車後，Keanna更是情緒潰堤，邊落淚邊陪著老公進警局。

而謝和弦和混血老婆Keanna結婚3年，去年初兩人傳出懷孕好消息，但4月不幸小產，當時夫妻倆決定攜手度難關，謝和弦也體貼說：「就算妳不孕，我還是永遠愛妳，娶妳不是為了傳宗接代生男生而已。」今年4月謝和弦卻突然自曝婚姻危機，寫下：「有時真的很想一個人就好了，智障結什麼婚還要互看眼色」，「有音樂陪我就夠了」，但不久後就刪文。

當時Keanna回應自己不喜歡在網上PO婚姻抱怨文，下旨懲罰老公說：「懲罰哥7天不能買手搖，即刻執行，不得緩行！」隨即心軟說：「7天有點太狠，3天好了，畢竟我們台灣的手搖有難以抵擋的迷人魅力。」夫妻倆和好如初，如今傳出Keanna大義滅親舉報謝和弦，也讓粉絲十分擔心。

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(中時電子報)