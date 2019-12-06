封測廠矽格（6257）在虛擬貨幣、網通、電源管理晶片封測訂單需求持續暢旺下，2019年11月合併營收年增17.37％，改寫同期新高，營運淡季不淡。法人看好矽格第四季營收有望較第三季續揚，有機會挑戰歷史新高，帶動全年營收維持成長、續創新高。

受惠績優題材激勵，矽格昨（5）日股價放量強彈5.46％，領漲封測族群。今日開高後於平盤上下小幅震盪，午盤後翻紅站穩盤上，終場上漲0.54％、收於36.9元。三大法人本周迄今買超矽格達2124張，其中昨日便買超達1618張。

矽格2019年11月自結合併營收8.51億元，雖較10月14.77億元新高大減42.36％，仍較去年同期7.25億元成長達17.37％，改寫同期新高。累計1～11月合併營收90.94億元，較去年同期88.48億元成長2.78％，續創同期新高。

矽格表示，包括虛擬貨幣、網路通訊及電源管理晶片等各類封測客戶訂單，在11月仍持續維持暢旺，帶動合併營收仍維持高檔水準。至於較10月明顯下滑，主因轉投資的台星科因認列星科金朋未足額下單補償金2052萬美元（約新台幣6.23億元），墊高比較基期。

台星科（3265）2019年11月自結合併營收2億元，雖較10月8.41億元新高驟減76.19％，仍較去年同期1.72億元成長16.01％，維持2億元以上水準。累計1～11月合併營收27.02億元，較去年同期27.03億元微減0.04％，衰退幅度持續收斂。

矽格受惠步入營運旺季，2019年第三季合併營收登25.31億元次高，季增14.35％、年減0.1％。毛利率28.99％、營益率19.88％雙創近1年高點。歸屬母公司稅後淨利3.63億元，季增30.39％、年增7.45％，改寫歷史第3高，每股盈餘0.92元。

累計矽格前三季合併營收67.65億元，年減7.77％，仍創同期次高。雖因上半年營運偏弱，毛利率26.12％、營益率16.56％為近10年低點，但歸屬母公司稅後淨利8.41億元，年減9.1％，仍創同期次高，每股盈餘2.14元，低於去年同期2.42元。

矽格董事長黃興陽原先預期，由於步入產業淡季，第四季營收估較第三季高檔下滑，但仍可望優於去年同期。不過，受惠台星科10月認列補償金挹注強勁動能，法人看好矽格第四季營收有望較第三季續揚，有機會挑戰歷史新高，帶動全年營收維持成長、續創新高。

此外，中國大陸積極推動半導體產業在地化，因應客戶對5G基地台及智慧型手機晶片封測需求，矽格透過間接投資約4500萬美元（約新台幣15億元），於中國大陸設立子公司蘇州矽興。黃興陽先前指出，公司規畫承租既有廠房擴產，效益預計明年首季就會顯現。

(時報資訊)