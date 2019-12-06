文化部所屬國立傳統藝術中心臺灣國樂團明天（7日）起連續2天將於臺灣戲曲中心演出《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂會，國家級的大型專業國樂團領銜聯手文化部指定的布農族音樂pasibutbut保存團體(南投縣信義鄉布農文化協會)，透過絲竹雅韻一起奏唱原住民部落天籟，娓娓道出布農族人走過歷史的悲歡歲月，經歷幾番梳不斷、理還亂的族群情緣糾結，最終透過血脈與情感的交融，在布農合音引導下趨向生命源起的和諧，在愛與光之中，不再有怨尤，盡顯人性光輝。

國立傳藝中心主任陳濟民表示, 《越嶺～聆聽布農的音樂故事》標題的創生，源自於布農的族群歷史。是一個強調結合文化資產的「文資風華」系列演出，也是臺灣國樂團2019年樂季的壓軸經典製作。本劇特別邀請國立嘉義大學曾毓芬教授擔任策展人、國立臺北教育大學張佳韻教授擔任客席指揮，還有文化部指定的布農族音樂pasibutbut文化資產保存團體～南投縣信義鄉布農文化協會，一起攜手承擔整個藝術創發與演出的任務。

在口傳歷史中，Bunun布農族人不懼生命歷練，攀越一座又一座的山頭，在越嶺的過程中尋找生命的出口。布農族人堪稱是臺灣島嶼上最會唱歌、擁有最擅長合音能力的民族，傳統歌謠Pasibutbut早在1952年聯合國教科文組織（UNESCO）的會議中，一度掀起文化發展的熱議而舉世聞名。

布農耆老的敘事天籟合音的鋪陳，臺灣國樂團音樂劇場新詮原音世界。（讀者提供/吳家詮傳真）

臺灣國樂團劉麗貞團長指出，pasibutbut就是祈禱上天賜下小米豐收的天籟，在音樂型態與聲響結構上，最明顯的是男歌者在聲部往返拉鋸之中，以微分音持續上揚，趨向最終喜悅的和諧，代表著通往宇宙和諧的路徑，也是布農族宇宙觀的音樂表現形式。而微分音程攀爬而上的特殊複音結構，又進一步呼應《越嶺》的視覺意象，成為美學及聲響上核心。演出製作團隊抱持保存傳統文化與發展創生的初衷，審慎進行部落采風、邀請族人一起參與及深度溝通，從「通往和諧」的音樂本質出發，賦予劇場演出敘事上的特定意義，象徵並期盼福爾摩沙寶島上的各個族群歷經對立、衝突、理解與融合，最終能進入如同Pasibutbut 的和諧狀態。

《越嶺～聆聽布農的音樂故事》音樂劇場，分為上、下2幕的結構。策展人曾毓芬教授規畫第一幕由大型國樂團演奏情緒轉折奔騰的序曲開始，接續透過劇場多媒體投影結合部落古謠，敘述族群間難分難解的互動關係、部落遷徙歷史，刻劃一幅又一幅馳騁山林、原鄉情愁與瀑布奇遇的寫意寫景畫面，音樂與劇情緊湊、一氣呵成。第二幕描繪族人離鄉背井後落腳新家園、家族與部落生生不息、尋根溯源的覺醒與行動，不斷上演「越嶺尋愛」的歷史場景與大地的自然循環。

製作團隊的經驗豐富、藝術能量堅強厚實，包含指揮家張佳韻教授、知名劇作導演張得恩、劇場影像設計師王奕盛等等，以及旅居維也納的作曲家吳睿然擔任全劇的音樂設計，而為了精準貼近族人的觀點，特邀長期堅守部落關懷的布農族詩人卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端擔任文化顧問，演出精彩可期，歡迎蒞臨欣賞。

(中時電子報)