陳喬恩上《快樂大本營》發揮呆萌本色。（圖／中天提供）

陳喬恩因為拍攝戀愛實境綜藝，傳出和大馬富二代艾倫爆出火花，「偶像劇女王」可望成功脫單，但這可是讓不少和她熟悉的藝人驚掉下巴！因為陳喬恩一向作風大喇喇，被形容是貴氣又霸氣，像是在《快樂大本營》中，張翰就曾開玩笑的說：「她太Man了，完全沒有女人味。」原來是為了錄製《勇敢的世界》特輯，陳喬恩一身軍服拿著長槍開戰，氣勢十足讓人目不轉睛！

但陳喬恩的個性其實非常呆萌，儘管多次參與《快樂大本營》錄影，但還是常搞不清楚狀況，例如：玩答題遊戲時，主持人說了：「會帶給你快樂，但心裡會痛。」暗示答案是「鞋墊」，沒想到陳喬恩卻說：「秋衣秋褲，冬天穿很快樂。」引得對手李維嘉反嗆：「是不是故意亂講，想打亂我們的思路。」沒想到謝娜卻跳出來說：「不可能是喬恩，絕對不是，因為她沒這麼聰明。」讓陳喬恩氣到跳腳。

陳喬恩的閨密張翰以「霸道總裁」的形象，深受粉絲喜愛，沒想到楊迪卻在節目上爆料：「張翰搞笑第一名，我自愧不如。」但張翰與楊迪倒是展現「絕佳默契」，玩遊戲時兩人一組，楊迪站在張翰的大腿上答題，沒想到張翰穿的西裝褲材質滑溜，讓楊迪差點摔倒，換張翰站在楊迪腿上時，楊迪又因為承受不住，像開了震動一樣，害張翰從頭抖到尾，讓陳喬恩笑說：「這組太好看了，再來5題吧。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周六晚間10點《快樂大本營》。

(中時電子報)