地面型太陽能面板設置是台南市推動光電綠能的大宗。（台南市經發局提供／程炳璋台南傳真）

台南市擴大設置太陽能光電已2年，台南市經發局統計，目前在台南市取得同意備案的光電面板，若在1年後全數順利設置完成，裝置容量可達1072百萬瓦，年發電量13.85億度，超過半座核能電廠規模。

台南市目前是全台設置最多太陽能板的城市，利用廢棄土地、漁塭，甚至設置漁電專區，作為大面積設置場所，已完成設置登記的電容量為517百萬瓦。

台南市經發局統計，現階段已取得同意備案的太陽能裝置已有6178件，未來一年內將陸續完成設置，屆時台南市的太陽能板設置容量可達1072百萬瓦。

這樣的裝置容量有多大？相較核二廠裝置容量1970百萬瓦、核三廠1900百萬瓦，台南市太陽能裝置容量1年後等同半座核電廠規模。

台南市擴大發展光電也遇上阻礙，部分議員提出「台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條例」，要求部分私人土地在設置光電前需規畫「環境人文保留區」，遭到台灣漁塭生態養殖協會率眾抗議，指中央已有審核機制，這條例形同疊床架屋，妨礙綠能發展。

台灣漁塭生態養殖協會表示，這項自治條例還溯及既往，過去已有大企業在魚塭地投資設置光電產業，都可能因這條例而面臨抽資，等於大開綠能產業倒車。

台南市經發局表示，台南推動能源轉型勢在必行，目前裝置容量以地面型光電為大宗，會確保綠電發展，歡迎民眾理性參與對話。

(中時 )