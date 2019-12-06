蕭煌奇將壓軸熱唱「2020花蓮太平洋觀光節跨年晚會」，而從不缺席花蓮跨年的阿喜，每天狂補充維他命就怕感冒，她放話，好身材今年能露就露，絕對有誠意。

除阿喜及蕭煌奇的獨家壓軸外，還有黃鴻升、吳汶芳、鄭心慈、小男孩樂團、李唯楓、曾靜玟、林威良、Masha、金曲樂團鹹豬肉等歌手，接力嗨翻花蓮跨年夜。蕭煌奇日前帶領全方位樂團的表演深受粉絲喜愛，他表示這次全員都到齊，好友們難得到好山好水的花蓮跨年，小巨蛋的歌單目前還熱騰騰的，請花蓮的粉絲準備好K歌大合唱，至於在小巨蛋有開車出場的橋段，蕭煌奇笑稱，「主辦的電視台有要我挑戰騎重機，但我本人還在考慮。」

阿喜主持花蓮跨年晚會。（三立提供）

阿喜則說今年各地跨年活動都卯足全力，她保證長輩一定會帶出來跨年，還要把其他可以露的地方都露出來，她還透露每年在花蓮舞台都會有意外插曲，比如肩帶鬆脫、掉麥克風等，但這是在跨年趕場常發生的小趣事。而首次登上花蓮跨年的黃鴻升，之前拍戲常住在花蓮，覺得花蓮的空氣風景都很棒，加上好友KID的家鄉在花蓮，兩人約好正在當兵的KID有放假就在花蓮一起倒數迎新年。「2020花蓮太平洋觀光節跨年晚會」將於31日晚間8點在東大門廣場登場，跨年夜還有璀璨煙火秀陪民眾迎接新年。

(中時 )