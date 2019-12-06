兩人戲裡有曖昧親熱戲。洪秀瑛攝

修杰楷今早與柯佳嬿出席中視、中天電視電影《愛的詐欺犯》開鏡儀式，2人的另一半私下是好友，平時2家人也常家庭聚會，柯佳嬿經紀人還是賈靜雯的弟弟，親上家親。

修杰楷和柯佳嬿是首度合作，修飾演單親爸爸，孩子得了腦癌，為了生計當外送員，所以今天他臉上的妝帶點滄桑感。他戲裡和柯佳嬿有親熱戲，柯佳嬿坦言一開始接到劇本會卡關，「太熟了，而且沒一起拍過戲，光想像就覺得怪」。修杰楷說親熱戲尺度「無下限」，柯佳嬿在旁尷尬笑說「我可能還是有」。

《愛的詐欺犯》以詐欺為背景，修杰楷說有次真的差點被騙的經驗，當天他在家中接到銀行電話，指他信用卡被盜刷，請他立即到提款機確認，他當時懶得出門，還對銀行行員發火，認為這應該是銀行方面要處理的問題，前後講了10分鐘，「因爲對方清楚明白講出我網路刷卡購物的細節」，最後講久了才發現應該是遇到詐騙，幸好當時沒被騙成功。

(中時 )