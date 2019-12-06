南科實中校慶推出「無塑」園遊會環保創意市集，學生利用香蕉葉來包香腸，既環保又有創意。（劉秀芬攝）

台南南科實驗中學6日舉辦14周年校慶，推出「無塑」園遊會環保創意市集，學生利用香蕉葉來包杏鮑菇、香腸，既環保又有創意，在校方事前宣導下，參加園遊會的學生及家長都非常非常配合，稱讚學校的用心。

南科實中14周年校慶活動一連舉辦兩天，6日舉辦運動會、7日則繼續展開園遊會，為了結合環保愛地球的時代潮流，園遊會特別以無塑為主題，國小、國中、高中各班級，都需擬定無塑的執行計畫，學校審核通過後就會可以認證。

學校配合園遊會，也舉辦草地音樂會，教職員及學生都準備了精彩表演，希望透過融入大地的音樂演出，讓校慶活動更具新時代的意義。

運動會中，網球隊的家長擺攤販賣烤香腸、炸杏鮑菇等，還從家裡農田種的香蕉樹砍了許多香蕉葉，洗淨裁好後就可以用來包香腸、裝杏鮑菇，學生直接用香蕉葉包食物吃，用完即丟，環保又方便。

為了讓大家了解無塑園遊會的內容，國小、國中及高中部同學還各自推出宣導影片，國中部的宣導影片由訓育組長劉玉珊改編歌曲，希望大家自帶餐具來參加園遊會，如果沒有帶，學校也有準備餐具租借，希望就藉由這樣的努力，讓大家愈來愈習慣無塑生活。

南科實中校長秦文智表示，無塑園遊會共有46個攤位，現場沒有準備任何塑膠袋或者其他裝物品的容器，鼓勵參加園遊會的學生與民眾自帶餐具，沒有帶的，學校也有餐具租借，而在四周也備有多個洗滌槽，方便民眾重複使用餐具，也希望大家共襄盛舉，參加學校的園遊會，一起響應無塑環保的新時代。

南科實中14週年校慶創意市集，攤位不提供一次性使用的餐具，12月7日請來賓自備餐具來參加喔！（南科實中提供／劉秀芬傳真）

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