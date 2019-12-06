台電一紙公文放寬中火生煤量，讓中火得多燒110萬噸，引起社會譁然。國民黨今天召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會，質疑蔡英文不重視公投結果，忽視民主力量的反撲，強調韓國瑜的能源政策將落實「以核養綠」，不讓「815大停電」的噩夢再現。

不分區立委提名人吳怡玎表示，台灣肺癌比例為亞洲第二名，僅次於北韓，「真的不需要和北韓搶第一名」，根據37萬名肺癌患者資料顯示，其中五成三因抽菸導致，合理懷疑罹癌原因是因為空氣汙染。

吳怡玎抨擊，然而政府卻推託稱汙染來自境外，而不是燃燒燃煤導致，如今中南部罹癌患者比例為台北的15倍，難道對岸飄過來的壞空氣只飄到中南部，北部有防護罩擋住嗎？

針對蔡政府強推非核家園，吳怡玎示警，經濟部預估2035年電費將漲三分之一，平均每戶要多繳6000元電費，希望能源政策不該是意識型態凌駕專業。

不分區立委提名人李德維說，電力穩定供應對企業界發展非常重要，尤其高科技產業對電力的依賴相較過往增加很多，韓國瑜若當選，一定會提供穩定且持續的電力來源，同時要給予下一代好的新鮮空氣可呼吸。

國政顧問團成員、核能留言終結者創辦人黃士修抨擊，蔡陣營整天扣韓國瑜草包，但其實韓國瑜的政策提出後，蔡英文總是先批評後抄襲，比如優惠青年學貸，建立署為部，痛批愚民政策小偷行徑，潑髒水掩蓋媒體版面，蔡政府炒作紅色滲透，更用綠色網軍控制人民言論與媒體新聞自由，不斷炒作芒果乾出賣台灣主權。

黃士修呼籲支持者，累積的民怨不是經過去年地方選舉就宣洩完，蔡政府執政依然沒有改變，踐踏去年公投的全民共識，破壞民主法治精神，明年大選為全民再次公投的日子。

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(中時 )