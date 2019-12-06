「恰恰」彭政閔今（6）日在NIKE青棒營對年輕球員發出警語，強調球員的眼睛視力很重要，球員一定要保護眼請，才能做好揮棒動作，而且戴眼鏡投球的樣子被電視拍出來也難看。

恰恰擔任青棒營的教練群成員之一，他說，這2天沒看到實際的訓練，只在看到室內練球與檢測，從檢測發現球員的爆發力很好，感覺與以往高中生很不一樣，對於重心方面大家愈來愈注重。

對於現在年輕球員的打球環境、練球環境都比以前更好，恰恰表示，這是沒辦法的事，每個經過那個年代的球員都會覺得以前沒有好的環境，只能希望未來環境愈來愈好。

其實不只台灣的學習環境需要成長，彭政閔指出，其他國家同年級的高中生也在不斷進步成長，台灣要面對這些問題才能與世界各國競爭，教練還是要多學習讓高中生有更好訓練。

恰恰認為，青棒訓練營辦了7年，其實已有球員進入職棒圈內，可能也在中信兄弟隊了，但也有人會猶豫，該投入職棒、就學、業餘等選擇，只是職棒圈的環境愈來愈好，如果真的有心前往職棒或想要證明自己，投入職棒是很好方向。

「球員一生面對很多猶豫！」恰恰表示：「包括他現在擔任教練也很猶豫，深怕自己能不能勝任？面對猶豫最的解決方式是「心態」，把自己做得更好，保持這種進步的心態，讓批評者閉嘴。」

不過，恰恰唯一不猶豫的是他絕不打電玩！他說，球員的眼睛很重要，他是野手需要看球、選球，最直接是攸關揮棒，所以他會讓眼睛避免受傷、或因為不必要東西而使能力減弱，自然而然會去保護眼睛。

恰恰進一步解釋，如果是投手的話，近視太深戴起厚的眼鏡，電視攝影機拍出來會很醜，本來長得帥帥，戴起眼鏡就不一樣了。

(中時 )