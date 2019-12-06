直播主開房間？婚姻觸礁？ 謝和弦首度回應了！（許哲瑗攝）

藝人謝和弦昨晚二度涉毒遭逮，新北地檢署今複訊後諭令3萬元交保，由南華高中校長莊惠安到場協助辦理交保；媒體追問昨晚與女直播主莉婭赴北投開房間一事，謝和弦坦然的說，「對啊，我都有PO網路，大家可以自己看」，至於與太太婚姻是否觸礁？謝和弦說，「看你們怎麼看囉，我覺得沒有問題啊，我還是過得很快樂」。

(中時 )