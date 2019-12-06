直播主開房間？婚姻觸礁？ 謝和弦首度回應了！ 14:142019/12/06 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藝人謝和弦昨晚二度涉毒遭逮，新北地檢署今複訊後諭令3萬元交保，由南華高中校長莊惠安到場協助辦理交保。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 直播主開房間？婚姻觸礁？ 謝和弦首度回應了！（許哲瑗攝） 藝人謝和弦昨晚二度涉毒遭逮，新北地檢署今複訊後諭令3萬元交保，由南華高中校長莊惠安到場協助辦理交保；媒體追問昨晚與女直播主莉婭赴北投開房間一事，謝和弦坦然的說，「對啊，我都有PO網路，大家可以自己看」，至於與太太婚姻是否觸礁？謝和弦說，「看你們怎麼看囉，我覺得沒有問題啊，我還是過得很快樂」。 謝和弦挺不過「七年之癢」再碰毒 脫序行為惹怒眾人 二度涉毒被逮 謝和弦高喊「我愛台灣」 (中時 ) #謝和弦 #大麻 #莉婭 #婚姻 #房間 #網路 #北投 #新北 #地檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝和弦涉嫌持有大麻 今晚遭警逮捕 21:392019/12/05 社會 諷刺！謝和弦呼麻被捕前 才在PO文挺小英 22:412019/12/05 娛樂 謝和弦被捕前「帶妹開房合唱」 女主角疑直播主 08:092019/12/06 娛樂 謝和弦呼麻 妻狂哭大義滅親檢舉 08:172019/12/06 社會 超打臉！曬感謝狀炫「壞竹出好筍」謝和弦隔天涉呼麻被捕 09:022019/12/06 娛樂 二度涉毒被逮 謝和弦高喊「我愛台灣」 10:362019/12/06 社會 謝和弦涉吸大麻 面帶笑容移送新北檢 10:362019/12/06 社會 謝和弦高調帶妹開房後...混血妻痛哭檢舉涉毒！心碎切割尪 10:592019/12/06 娛樂 謝和弦吸毒竟是老婆報警逮人 名嘴曝：醋勁大發？ 11:442019/12/06 娛樂 謝和弦早預告婚姻危機 嗆妻「智障結什麼婚互看臉色」 13:582019/12/06 娛樂 社會熱門新聞 美女獸醫被4男「輪姦至昏迷」 事後遭燒死慘成焦屍 - 萬象 謝和弦苦等4小時 竟是「他」來地檢署幫交保 - 刑案 員警集體貪汙包庇酒店 3所長都判無罪 - 刑案 嫩妹帶男友回家破處 母下班返家當場撞見 - 社會 謝和弦認「開房間」 被問夫妻關係：我覺得沒有問題 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。