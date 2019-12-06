達邦蛋白(6578)今日舉行法說會，發表全新功能性益生菌三種系列產品，達邦蛋白指出，今年營收及獲利大幅成長，不受非洲豬瘟疫情影響，主因是公司多與越南大型飼料廠合作，長期且穩定的合作沒有客戶流失的問題，公司產品有提升免疫效果，使用的末端豬場客戶表示受到的影響遠遠低於大家看到的數字，反而更加提升了客戶黏著度。

達邦指出，解決養殖業廢棄物嚴重污染、因應無抗養殖與永續農業趨勢，希望將養殖廢污轉為農金商機，串聯永續農業的發展趨勢。達邦今日推出的三種功能性益生菌系列，是在既有產品技術下的延伸，增加多角化經營，實現農業科技應用一條龍的商業模式，將成為未來成長的動能，落實真正農業綠色黃金之創造。

畜牧養殖業的排泄物汙染、化肥濫用、飼用抗生素氾濫目前是各國首要解決問題。世界衛生組織（WHO）2017年底呼籲停止使用抗生素於農、漁、畜牧養殖。亞洲水產養殖占世界總產量超過九成，大陸是全球最大養殖業地區，加上近來中國動物疫情爆發，積極推動「減廢」的環保永續農業發展政策，市場商機龐大。

今年達邦蛋白正式進駐屏東農業生技園區，建構農作物益生菌廠，開發農業資材相關產品，包括生物性肥料(植物益生菌產品)、有機物料腐熟菌劑等，根據資料顯示，生物肥料市場以CAGR 10.1％成長，預估2053年全球生物肥料與農藥比例將大於化肥料與化藥。

(時報資訊)