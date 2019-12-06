徐榛蔚也體驗了互動科技遊戲，她表示，真得要好好推廣，讓鄉親一同來體驗。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

國家級大型防災教育智慧展首度移師東部花蓮展出，花蓮慈濟慈善基金會與國立科學工藝博物館主辦「喚醒防災DNA特展暨防災教育推廣合作協議」，在花蓮靜思堂辦理開幕儀式，慈濟基金會執行長顏博文、花蓮縣長徐榛蔚與國立科學工藝博物館副館長吳佩修帶人一同拉綵揭幕。活動將展至明年4月26日。

顏博文表示，過去慈濟因救災因緣，在過程中持續改善流程與防災工具，研發結合科技的防救災工具和設備，稱為「慈悲科技」，但地球暖化、地水火風四大不調，災難頻傳、氣候變遷衝擊下脆弱度增加，防災需落入教育。感謝科工館提供研發多時的互動大型機台，讓防災必須瞭解的必備知識透過寓教於樂的方式，融入其中。

徐榛蔚表示，花蓮地處環太平洋地震帶，每一年因地殼變動，花蓮發生地震次數頻繁，也讓花蓮在建築建設與環境保護上更加謹慎。台灣面臨複合式的災難，颱風、地震等，在花蓮0206大地震發生時，眾多救護人力投入，為提升救災效率，縣府在臨災、防災、救災、災後重建等工作上積極儲備救護能量。

徐榛蔚說，921大地震歷經20年重建，如今仍有部分受災區域未能完整重建，後來因花蓮0206大地震發生，強化救災能量與提升災防救護知識，如何將災害預防教育向下紮根，將消防與科技結合，未來讓救災速度更有智慧，也將是我們要邁進的方向。

國立科學工藝博物館副館長吳佩修表示，感謝慈濟慈善事業基金會的安排，讓展覽可以推廣宣傳到東部，感謝花蓮縣府團隊在展覽後續的推廣努力，希望花蓮鄉親都能到慈濟靜思堂參觀了解。

《喚醒防災DNA》為行政院「921震災20周年暨莫拉克風災10週年」主題特展之一，透過「防災觀念建構、災防科技學習、防災作為行動」為宗旨進行設計規劃，並以寓教於樂方式，讓民眾獲得全面性之災防新知，提醒大眾對於災害敏感度與災害來臨前準備工作。

展覽地點在花蓮靜思堂2樓（花蓮市中央路三段703號），即日起至明年4月26日。洽詢電話(03)856-0260 ＃4208 慈濟基金會公傳處。

(中時 )