紐約洋基連續10年缺席世界大賽，這是百年來頭一遭，好消息是老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)終於發現事態嚴重，要打開他的荷包了。其實洋基已經是團薪兩億美元的豪門，只是勉強壓在豪華稅門檻，如果老闆橫下心要砸大錢，憑著洋基的招牌沒理由拿不下寇爾(Gerrit Cole)。

美媒ESPN報導，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)取得了老闆的支持，可望開出「破紀錄」的天價延攬寇爾。這也是多虧洋基去年的省錢方案，把豪華稅懲罰歸零(之前已連繳15年，每年會累進懲罰)，明年可以稍微奢侈一下了。先發投手的最高紀錄是紅襪普萊斯(David Price)的7年2.17億美元，寇爾明年開季才29歲，合約可以簽很長，其實不管是誰簽下他肯定都要刷新紀錄。

雖說寇爾偏好加州球隊，但與很多球員一樣，寇爾從小就是洋基球迷，只要足夠的價碼和誠意，相信他也樂意披上條紋戰袍。寇爾平均年薪預估3500萬美元，田中將大則剩下1年合約，如果洋基放他走還能清出兩千萬美元的薪資空間。自由市場另一張王牌「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)亦是洋基鎖定的目標，一般認為國民會花錢把他簽回去，因為國民老闆很大方。

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(中時電子報)