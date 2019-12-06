《大政治大爆卦─無色覺醒》DPP臉書砸廣告每月26萬 政黨之冠! 14:222019/12/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為提升廣告資訊透明度，臉書日前首度公布台灣廣告檔案庫報告，資料顯示11月民進黨粉絲專頁投放選舉、政治相關等廣告的總金額逾26萬元、共8則，居所有政黨之冠，這些錢，從何而來？ 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #臉書 #廣告 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 美總統候選人拉票 最愛用臉書、推特 04:102019/12/02 全球財經 臉書放張學友演唱會內容 影音公司負責人挨告 11:022019/12/02 社會 研究︰美6大科企8年避稅7800億 臉書最嚴重 20:582019/12/02 國際 Spotify個人年度回顧歌單來了 還能分享到臉書IG 17:382019/12/03 科技 謝長廷、張善政臉書上開戰 19:012019/12/03 國際 臉書開第一槍 科技巨頭將讓用戶數據互通 21:222019/12/03 財經 臉書公開台灣廣告檔案庫報告 提升廣告資訊透明度 12:122019/12/04 財經 臉書統計 民進黨粉絲專頁最肯花錢 17:232019/12/04 政治 臉書首度公開廣告投放 民進黨月花26萬元居冠 22:062019/12/04 財經 民進黨買臉書廣告 政黨之冠 01:062019/12/05 政治要聞 政治熱門新聞 炸韓6大核彈曝光 網：小心民調狂升 - 政治 黃捷氣死了！一個畫面揭發所有高雄議員 - 政治 民進黨要韓辯論莊重點 于美人反嗆 - 政治 藍不分區有救 李正皓：綠營出現比吳斯懷更討厭的人 - 政治 藍營6民代闖外交部抗議 2立委掛彩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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