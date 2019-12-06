近日發現蔡培慧的競選旗幟遭拆除棄置，警方正在追查可疑人士。（蔡培慧競選總部提供／張晉銘南投傳真）

近日傳出南投縣第一選區立委參選人蔡培慧的競選旗幟疑似遭拆除棄置，以及競選車輛的雨刷疑似被破壞等情事，不過蔡培慧表示不願追究，並強調選民理性看待選情，假若民眾有任何意見，她都很樂於和大家一起討論。

蔡培慧競選總部表示，近日接獲民眾反應，蔡培慧參選人的競選旗幟和布條被大量破壞和拆除棄置，甚至還有整車被載走的情況，原本草屯地區插放700多支，目前僅剩下200多支，警方正在追查可疑人士。

另外近日又發現停放在草屯競選總部前方的宣傳車，其雨刷被折斷，警方後來找到弄壞雨刷的老翁，他則說，因為通過時重心不太穩，才不小心抓了雨刷。

蔡培慧表示，她不願意追究相關責任，只希望民眾能夠理性看待選情。她強調，投入選戰以來，秉持著不謾罵、不攻擊、不貪不取等基本原則，同時深信南投選民都是高標準、高品質、高素質，假若民眾有甚麼問題，她都很願意傾聽和討論，期待這是一場高水準的選戰。

(中時 )