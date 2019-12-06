（甘藍）超種再創新高！根據農委會農糧署大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊統計，今年11月下旬育苗場售出高麗菜苗達611萬株，再度發出「紫色」燈號，今(6)農委會農糧署蔬菜花卉科科長傅立忠表示，換算面積僅多出約3公頃，超量不算太多，該旬元宵節的使用可稍微維持菜價，表示影響價格最主要關鍵仍在於氣候。

根據農委會大宗蔬菜供苗預警系統，超種警戒值為540萬株，390萬株以下為綠色燈號；390至540萬株為黃色燈號；540至600萬株為紅色燈號；600萬株以上為紫色燈號。

農委會8月下旬曾發布高麗菜超種「紫色」燈號，較近5年增幅62％，接著11月中旬再度迎來紫色燈號，據上月甘藍全台育苗場售出情形，短短10天內全台供苗數達711.1萬株，較近5年增幅34％，已超過「超種警戒值 」540萬株基準，此波栽種期預計一月下旬進入採收，市場需求雖大但供給量變多，必須注意產銷失衡的可能，因此11月下旬農糧署才二度發出「紫爆」通知。

農業處農務發展科科長高建平表示，因109年春節時間提早緣故，1月24即為除夕，故11月上、中旬種下的高麗菜目標就是看準明年的農曆年節市場，許多農民早已種下第二批的高麗菜待收成。

傅立忠上月11月28日受訪時表示，若高麗菜產量供過於求，價格勢必會跌，但像近期冷氣團來臨，蔬菜需求就會增加，現在預期高麗菜年後產銷壓力會增加，但由於寒假尚未結束，團膳營養午餐也未啟動，若需求轉少價格就危險了，呼籲農民接下來審慎評估種植高麗菜的數量和規模。

傅立忠表示價格波動主要關鍵在於氣候，近期天冷潮濕、人們對火鍋或熱食需求會較平時來得高，餐廳業者購買量提升，菜價就有機會上漲，也增加了農民生產意願。

根據農產品批發市場交易行情顯示，今（6）台北一 、二市高麗菜市場批發價落在1公斤14.6元，與昨天的13.2元相較，增幅近1成，漲幅目前不算太大。

(中時 )