該名資深水利工程界人士透過熟識的人錄音，這段側錄的影帶這兩天在社群平台流出。該人士操台語口音，聽似上年紀的長者。

這名人士接受錄音說，當初因颱風後因土地流失，西螺鎮長林中禮為了百姓和農田安全才去爭取做第二道堤防，第二道堤防做好之後，因水流之淤積之故，產生一塊浮覆地，當年李先生（指李日貴）經營的砂石場所申請的採區就在那邊。

該人士說，後來因為政府管制砂石採取，要求上面要蓋洗砂場，但當時洗砂場都在河川公地裡面，李家沒有申請到，後來就沒做了，媒體說「為了李家而把浮覆地畫給他們」是錯誤的。

該人士指出，堤防聯外道路是因為很多民意代表去爭取打通、拓寬，並不是為李家開的，事實不是媒體報的那樣，黃國昌講的沒有一樣是事實。

「當初時空背景是大家去向政府申請採砂石，以前是一段一段的，不像現在畫得那麼清楚，以前是有一些拼裝車開到河床上去運幾車砂石，那才叫做盜採，人家（指李家）是正常營業的合法砂石場，哪裡有盜採？」

被問及「李日貴申請的都合法嗎？」該人士說，民國88年以後水利署有一個砂石聯管作業，大家都受管制了，管制之下做的採砂怎麼可以說是盜採？黃國昌所講的是斷章取義。

錄音者問該名人士怎麼知道這些事情、有沒有介入？該人士表示自己在水利工程界做了將近30年，就和河川局人員熟識，最近大家聊起黃國昌的爆料，「黃國昌講的那些完全不是事實，當年是河道彎曲阻礙水流而產生浮覆地，後來截彎取直，林中禮希望興建堤防原因是從這裡來。」

李日貴之子、雲林縣議員李明哲表示，他看到這則錄音影片後做一些了解，爆料者應是當時做過相關行業的人士，對砂石業者生態頗為熟悉，也了解公署的運作情形，很感謝他出來做一些事實的還原。

(中時 )