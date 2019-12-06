印度被稱為「輪暴之都」已久，該國性侵輪暴案頻傳，且做案手法愈來愈兇殘。日前，有一名27歲的女獸醫，遭到4名男子綁架擄走， 4個人輪流侵犯她，事後這4名男子不但沒有悔意，還放火直接將被凌辱昏迷的女子活活燒死。

據《CNN》報導，這四名男子已經認罪。根據員警凡卡塔什（R. Venkatesh）表示，這四名男子坦承他們輪流侵犯受害者，還對她使用暴力，導致她呈現半昏迷狀態。接著他們將她放到卡車上，並將人帶至橋下，拿汽油淋到受害者身上，活活燒死她。最終，警方在案發現場，找到了焦黑的女屍。

此新聞一爆發，引起海得拉巴市民激烈的抗議，有非常多民眾包圍了警局並憤怒的要求應該重判這4名犯罪男子。據《The Indian Express》報導，警方推測這四名男子應當是在收費站襲擊這名女性，他們先將受害者車子的輪胎放氣，隨後假意要幫助她，在趁機襲擊她。受害者的母親難過的表示，她的女兒一生清白，希望這4名男子能被活活燒死。

根據最新消息指出，當局已經將4名男子槍殺。而當地有部分民眾則歡欣鼓舞的慶祝這些人的死亡。(圖/取自美聯社)

根據最新消息指出，當局已經將4名男子槍殺。而當地有部分民眾則歡欣鼓舞的慶祝這些人的死亡。

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(中時電子報)