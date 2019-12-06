美式賣場「好市多」除了提供划算的量販優惠申受民眾喜愛外，其實還會不時引進國外較特殊商品，讓民眾大開眼界。近日有位民眾分享他帶媽媽去逛好市都時發生的趣事，他們恰巧逛到一區在販售美國的「戶外暖爐」，而Q媽卻向她驚吐一句話，讓他當場笑傻，媽媽竟然把精緻的戶外暖爐當成了「金爐」。

母子恰巧逛到一區在販售美國的「戶外暖爐」，而Q媽竟然把精緻的戶外暖爐當成了「金爐」。（摘自好市多真心話老實說）

好市多具濃濃美式風格，不時會出現一些在台灣少見的家居用品，而民眾也會嘖嘖稱奇。例如戶外游泳池、小型個人倉庫、籃球架等較大型的居家戶外設施，因為都市區少見庭院，相對需求度也較小。也因此一位民眾藉此分享了帶母親逛好市多時，所發生的一件趣事。

原來，這款好市多的戶外暖爐價格不斐，據官方線上購物平台資料，此「煙囪造型戶外燃木暖爐」要價7,790元。（摘自好市多線上商城）

原PO在《好市多真心話老實說》表示，他帶母親去逛好市多時，恰巧經過居家用品區，媽媽瞧見其中有一件紅色大型機具，似乎能夠燃燒使用，便對原PO說「阿喲喂啊~美國人的金爐，也做的這麼漂亮啊！這感覺可以燒很多」。然而，這並不是燒金紙用的「金爐」，原PO即忙向她解釋，這其實是「戶外暖爐」啦。令母親當場覺得好糗，直呼「好險沒什麼人在旁邊，快緊來走！」

網友一看，直呼「這金爐也太貴！」原來，這款好市多的戶外暖爐價格不斐，據官方線上購物平台資料，此「煙囪造型戶外燃木暖爐」要價台幣7,790元，真當燒金紙用途，稍嫌奢侈了點。

不過許多人也認為，若不細看，的確挺像金爐的樣子。只不過裡面放的是柴火、木炭，而不是金紙。但如果真得要作金爐使用，搞不好真的可以，甚至，還比較有設計感！對於原PO媽媽意外吐出的驚人之語，網友紛紛覺得「好可愛」、「我媽也曾說過一樣的話」。

(中時電子報)