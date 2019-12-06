WeTV《幸福三重奏2》邀請陳意涵、許富翔夫妻、張國立和鄧婕夫婦與著名鋼琴家郎朗和妻子吉娜，真實記錄婚姻裡的兩人世界。最新一期節目，陳意涵與許富翔煮大閘蟹餐，處理過程中陳意涵以為牠們已死，卻被突然動的大閘蟹嚇到，眼神求助老公。又不小心在幫老公拿鍋物時，把餐巾紙給點燃，自己差一點被燒到，讓許富翔直呼，「我剛被妳嚇死了！」陳意涵見狀撒嬌，「我感冒了，頭腦糊塗，我還是當一個安靜的美少女好了。」

陳意涵、許富翔夫妻談起對方替自己做過最浪漫的事，許富翔透露，有一次陳意涵趁他在上海工作時，突然飛去探班，「當我打開家門，發現她已準備好一桌飯菜。」許富翔對於老婆突如其然地現身感到驚訝，畢竟陳意涵曾公開說自己討厭驚喜，對此陳意涵說，「我最不喜歡驚喜，所以要製造給別人驚喜，對我來說壓力很大。」陳意涵又說，「有可能當你準備好一桌飯菜，恰巧許富翔出去玩，或是工作延遲，這種變數太多了。」她坦言，「我的人生不喜歡那麼多變數。」

陳意涵（左）討厭驚喜。（WeTV提供）

陳意涵還在微博有感而發，「走在路上，我常常會被牽著手的老夫妻感動，有多少人年老了，走不動了，還有人會牽著伴侶的手陪他或她慢慢走呢？」她又說，夫妻間最溫馨的一種相處模式就是，「她在鬧，他在笑，如此溫暖過一生。」陳意涵認為，「也許恰恰就是這幾個字微笑、牽手、同心、陪伴，才是最幸福、最溫暖的感動。」網友直呼，這也彷彿是她與許富翔相處的寫照。

(中時 )