今年台南市國中英語文競賽競爭激烈，光華高中附設國中部三組學生參加競賽，抱回2特優1優等，創下近年最佳成績！校方表示，國中部長期聘有外籍教師提升學生英語會話能力，從日常生活培養英文聽說讀寫能力，呼應國家雙語教育政策，學生此次獲得佳績，校方與有榮焉。

國三仁許庭睿、國二仁楊梓郁、吳巧淇、李慕璇、國一仁金劭恩以歌曲《A Million Dreams》勇奪英語團唱A2組「特優第一名」；國二仁陳苡寧榮獲説故事比賽A組「特優」；國一仁呂伊庭、周煦晴、郭又嘉、陳侑以、黃翌晴、楊紫矞、吳律奇、梁億丞榮獲A2組「優等」。

光華附設國中部相當重視英語教育，歷年來的「英語團唱」皆有亮眼成績，今年從練唱、舞蹈動作設計到服裝道具，師生和家長無不全力投入，現場演唱搭配動作演出驚艷全場，獲得特優。指導老師陳尹珮表示：英語團唱本身就是跨領域的比賽項目，今年的比賽歌曲《A Million Dreams》選自於電影《大娛樂家The Greatest Showman》，在表演藝術課堂欣賞電影片段，由師生共同選定歌曲，藉由音樂課練唱、英語課解析歌詞涵義並修正英語發音。所以今年結合英文、音樂及表演藝術，透過生活化與情境化雙語學習環境引發學習興趣，才能擁有優異成績，很令人振奮。

英語文讀者劇場由國一學生參賽，初生之犢不畏虎在短期集訓之後，參加「英語讀劇」榮獲優等，不僅才華洋溢而且團隊合作的默契更令人感動。參賽學生楊紫矞表示，剛參賽時心想大家才認識不久，怎麼可能有默契獲獎，但在陳珮珊老師精心指導下，加上隊友團隊合作鼓勵，帶著信心上場，表現一次比一次還好，是非常難忘的學習經驗。

榮獲説故事比賽「特優」的陳苡寧也說，練習過程雖然辛苦，但吳依霜老師帶她到高中班級向大哥哥大姊姊說故事，訓練膽識，是這次獲獎的關鍵。

光華附設國中部長期聘有外籍教師提升學生英語會話能力，從日常生活培養英文聽說讀寫的能力，並積極呼應國家雙語教育政策，未來可直升銜接「雙語國際班」，可赴英國City College Plymouth預修國際預科課程，並輔導申請英國大學或繼續在台灣升學，提供多元的大學進路選擇。

(中時 )