藝人謝和弦昨晚二度涉毒遭逮，新北地檢署今複訊後諭令3萬元交保，由南華高中校長莊惠安到場辦理交保手續；媒體追問昨晚與女直播主莉婭赴北投開房間一事，謝和弦坦然的說，「對啊，我都有PO網路，大家可以自己看」，至於與太太婚姻是否觸礁？謝和弦說，「看你們怎麼看囉，我覺得沒有問題啊，我還是過得很快樂，但這是我的家事，不需要跟社會交代」。

謝和弦今上午9時許移送新北地檢署複訊，依違反毒品防制條例諭令3萬元交保，不過他一路等到下午2時許，大義滅親檢舉吸毒的謝太太疑因情緒不穩，不願到場辦理交保，最後由南華高中校長莊惠安趕赴現場，協助辦理交保手續。

莊惠安說，他一直是謝和弦的良師、也是益友，一路陪伴謝和弦走過很長的時間，今天遇到這樣的狀況，難免會心疼，但希望透過大家的陪伴，幫助謝和弦度過難關，相信他有絕對能力跟能量再次走過來，盼社會給他支持與力量愛護他、支持他。

莊惠安說到一半，剛交保完的謝和弦從後方出現，一把攬住莊師並向在場媒體說，「謝謝大家，辛苦了，站這麼久、等這麼久，真的不好意思」，媒體追問是否有話向社會大眾說明，謝和弦僅再次重申「我愛台灣」。

至於與謝太太的婚姻狀況是否觸礁？謝和弦說，「看你們怎麼看囉，我覺得沒有問題啊，我還是過得很快樂，這是我的家事，不需要跟大家交代。」媒體追問，昨晚與女直播主莉婭赴北投開房間一事，謝和弦坦然說，「對啊，我都有PO網路，大家可以自己看」。

離去前謝和弦再向在場媒體喊道，「我今天晚上還要去唱校園，謝謝！」隨即乘車離去。

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(中時 )