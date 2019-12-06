市長盧秀燕態度強硬的回說「你們要護航請便」。（陳世宗攝）

民進黨市議員張耀中、黃守達今天聯合總質詢時，針對中火議題再度開戰！張耀中指出，守護市民健康是必要的，既然中火惡行重大，市府應該直接關廠，把中火關掉，中火從發電機變成政治提款機，關廠政治責任請盧市府自負？盧秀燕態度強硬的回說「你們要護航請便」。

市議員張耀中、林祈烽、黃守達、施志昌、林德宇等人，指中火今年以來被市府裁罰一共約8900萬餘元，算不算「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」裡提到的情節重大；市府掌握中火的生殺大權，乾脆就直接叫中火關廠算了。

張耀中說，空氣污染防制法提到，如限期改善未果、大量排放空氣污染物，排放之空氣污染物中含有害空氣污染物質，有危害公眾健康之虞、其他嚴重影響附近地區空氣品質之行為等樣態，得不同意展延許可證，現在市府眼中中火就是有這些情形，這樣算不算情節重大？

環保局長吳志超說，現在是給中火限期改善的期間，等改善期間到期後再議。黃守達指出，依現在的情節算不算重大？盧秀燕指出，目前市府已經開罰、要求限期改善，但改善期限還沒有到。

盧秀燕事後指出，她為空汙及中火態度強硬表示道歉！但她為市民而強悍、為市民而非常強悍！

(中時 )