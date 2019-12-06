韓國瑜6日參訪旺宏電子，談到蔡英文說賴清德不想與他當霸凌三兄弟，韓國瑜反酸蔡應該要多關心賴清德內心狀況。(陳育賢攝)

國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政6日參訪竹科旺宏電子，受訪時有媒體詢問霸凌三兄弟說，蔡英文回應賴清德不想跟你當兄弟，對競選廣告說韓憑什麼當總統？韓國瑜反酸蔡英文應該要關心賴清德想不想當她的副手，賴清德民調高蔡15％、20％，卻委屈當副手，蔡英文應該要關心賴清德內心狀態。

有媒體詢問王淺秋離開加入競辦，是不是要重整選戰戰略，韓國瑜說，競選團隊各有各的角色。

央廣被韓辦質疑國家機器黑韓，韓國瑜說明顯違法，預算是政府預算，不能拿來打擊反對黨總統候選人，這不是道德風氣問題，是明顯違法的行為，台北地檢署要立案調查，如果用政府預算作為政黨鬥爭工具，買廣告打擊對手是違法的。

有媒體詢問蔡英文也來過旺宏，韓國瑜說來是張院長的安排。張善政說，今天半導體再提升產業政策宣言，已經在經濟政策裡，呼應半導體產業政策，特別拜託旺宏。有媒體問蔡英文也公布內容與韓類似，張善政說，成立位階等同國發會的數位創新委員會，公投卻被沒收，實質內容要成立跨部會創新委員會，協助政府，蔡說成立數位發展部是不是抄襲？666之後又抄襲，韓市長說好的政策歡迎抄襲，從頭抄到尾乾脆換我們執政。

(中時 )