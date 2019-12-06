警見傷者情況危急，扮起「蜘蛛人」從大門氣窗爬入，將傷者緊急送醫撿回一命。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

冷氣團來襲氣溫驟降，家住苗栗縣通霄鎮白東里的張姓女子，擔心獨居於新埔里娘家的身障妹妹安危，3日下午1時許返家訪視，卻見大門上鎖，敲門呼喊許久都沒人回應，心急如焚之際，正巧遇到警方巡邏經過，警方從大門氣窗爬入，驚見張女妹妹頭破血流，昏迷躺在床邊地面，旋即協助送醫撿回一命。

張女向警方表示，57歲的妹妹患有精神疾病障礙，未婚獨居於娘家，秋末冬初天氣多變，3日下午1時許，因擔心妹妹安危，便於購買餐點返回娘家探視，不料大門上鎖，敲門呼喊約10多分鐘，她都沒回應，就怕發生不測。

通霄警分局埔口派出所所長陳永彬正巧巡邏經過，得知張女情形，隨即變身「蜘蛛人」般，由大門上方的氣窗爬入查看，發現張女妹妹身著紅衣、紅褲，側倒趴臥在房間床邊地面，流了一大淌血跡，經檢視尚有呼吸，便立即聯繫119救護人員到場，送通霄光田醫院急救，順利救回一命。

通霄警分局呼籲民眾，近日早晚溫差甚大，老人家易受風寒，請多加關懷留意，若家中有長輩要外出或夜晚在外，更要叮嚀衣物是否穿著足夠，平日也要注意身體狀況，讓他們能平平安安度過寒冬。

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