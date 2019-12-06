總統蔡英文今日赴高雄出席海洋委員會艦艇交船典禮，宣布將推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，編列426億元預算，將要在10年之內，打造出141艘更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡同仁執行任務更安全、更有效率。

蔡英文指出，今日是國艦國造的新里程碑，國艦國造不但可以落實國防自主，讓海巡和國軍有更多新式艦艇，共同守衛海疆，也可以讓國內的造船產業越過前幾年全球造艦造船產業的低潮期，準備再一次邁向高峰。

蔡英文表示，從去年開始，政府推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，編列426億元預算，要在10年之內，打造出141艘更新、更快速的海巡艦艇。她有信心，有了這100多艘新式艦艇，海巡的陣容，將有世界級的水準。海巡同仁執行任務時，也會更安全、更有效率。

她感謝中信造船、罡旻公司承接這次的造船任務，而且還超前進度、提早交船，再次證明了台灣造船產業的實力。中信韓碧祥董事長帶領造艦、航太以及資安三大產業，組成台灣國防產業發展協會，堅持「本土、實業、正派」的精神，這也是國防自主的精神。

今日下水兩艘35噸級巡防艇，以及一艘沿岸多功能艇，有優越的機動性，將可以讓海巡同仁在查緝走私、取締越界漁船時更有力。蔡英文也為600噸級巡防艦命名為「安平艦」，不只平時要執行海防任務，更具有「平戰轉換」的功能，在必要時，可以成為國防的重要戰力。未來「安平艦」下水後，要積極和國防部協調聯繫，並且共同參與演練，落實「平戰迅速轉換」的目標。

(工商 )