台中市大甲網球場年久失修破損嚴重，市議員吳敏濟6日召集修繕工程說明會。（陳淑娥攝）

台中市大甲網球場年久失修破損嚴重，市議員吳敏濟向市府爭取250萬元經費進行修繕，6日召集工程說明會，新場地將採用與美國網球公開賽場地相同彈性亞克力鋪面，耐磨、舒適又安全，預計明年6月可完工。

大甲軟網協會主委張瑞育指出，大甲網球場白天晚上都開放，夜間還有訓練課程，使用率極高，1997年興建至今未曾全面整修，PU鋪面龜裂、破損、地基沈陷、下雨積水，場地不平整，很容易扭到腳踝。

吳敏濟指出，網球是一項快速變換方向的運動，膝蓋及腳踝承受極大壓力，場地不平整就形同危機四伏，場地維護十分重要，3年前得知網球場年久失修，即向市府爭取修繕經費。

運動局專委周崇琦表示，甲安埔網球風氣愈來愈興盛，這座場地功不可沒，場地改善勢在必行，希望完工後帶動網球運動風氣。此次修繕標的有4座PU球場，將改成世界主流彈性亞克力鋪面，就像美國網球公開賽場地一樣，該材質具柔韌、刷磨、防滑特性，完工後符合ITF（國際網球協會）標準場地水準。

(中時 )