為促進中醫藥發展，立法院今三讀通過《中醫藥發展法》，除強化中醫藥於全民健康照護功能及角色，提升中醫醫療資源及品質，發展中西醫合作與具中醫特色之醫療照護及服務。同時，政府也將發展、輔導國內中藥藥用植物種植，完善中藥品質管理規範，加強中藥上市後監測，並輔導中藥產業開拓國際市場。

行政院於上月通過《中醫藥發展法》草案後，今進一步在立法院完成三讀。新法明定，政府應保障並充實中醫藥發展所需經費；中央主機關應定期訂定中醫藥發展計畫，並遴聘中醫藥學者專家及產業界人士代表召開會議，諮詢中醫藥發展政策。

同時，政府應強化中醫藥於全民健康照護之功能及角色，提升中醫醫療資源可近性及醫療品質，發展中西醫合作與具中醫特色之醫療照護及服務；也應發展及輔導國內中藥藥用植物種植，完善中藥品質管理規範，加強中藥上市後監測，並輔導中藥產業開拓國際市場。

此外，未來政府應推廣與輔導保存具中醫藥特色的知識及傳統技藝，建置國家中醫藥知識庫，整合產官學之研究資源，以發展中醫藥實證醫學。

(中時 )