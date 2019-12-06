33歲人氣女星楊冪去年和劉愷威宣布結束婚姻後，今年8月和小2歲男星魏大勛傳出緋聞，兩人被爆穿情侶鞋一同看展，然男方稱兩人只是「朋友」。今(6日)網上又瘋傳楊冪和魏大勛有情侶帽，且從帽子上的刮痕看起來，兩人戴的可能是同一頂，但對此，當事人沒回應。
楊冪恢復單身後，感情動向一直是大眾注意的話題，8月她和魏大勛爆出甜蜜看展，魏大勛回應：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，網友則再爆倆人是組團打遊戲的好友，更指魏大勛13年前就承認「迷上楊冪」，是十足鐵粉，質疑魏大勛夢想成真，從粉絲轉正為男友。
據《新浪娛樂》報導，最近有網友從楊冪和魏大勛私下照片發現，兩人可能真的祕密交往，還戴了同頂情侶帽，兩人戴的帽子有一樣刮痕，但全新的帽子其實無刮痕。求證男方工作人員暫無回應，網友則說：「哪裡有那麼多的巧合？這種事情還用想嗎？」、「大家心知肚明就好」、「楊冪7月戴的，眼看著非常舊了，還有摺痕，魏大勳的明顯很新啊」、「娛樂圈定律：無風不起浪」。
(中時電子報)
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