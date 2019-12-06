漢翔董事長：台灣航太產業發展潛力大 15:062019/12/06 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 同時，胡開宏董事長也以航太公會理事長身份，強調未來公會功能提升的規劃以及商情分享的構想，期望能有效整合產業能量提升整體競爭力，爭取全球未來20年15兆產值的航太商機。 (中時 ) #航太 #公會 #產業 #提升 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 第37屆國家傑出經理獎 得主揭曉 04:102019/12/02 產業特刊 2019安永企業家獎 得主出爐 04:102019/12/02 產業特刊 藍營質疑台銀證券董事長人事案有民進黨內派系鬥爭涉入 10:102019/12/02 財經 前臺水公司董事長徐享崑 凌晨發監執行 10:512019/12/02 社會 不論專業 只要酬庸 綠吃相難看 04:102019/12/03 政治要聞 第一金投顧董事長陳奕光：台股市值有望挑戰40兆元 04:102019/12/04 證券．權證 元大金連續四屆舉辦獎學金計畫 226學生受惠 13:322019/12/04 財經 寬悅耶誕點燈 贈物資送暖 01:072019/12/05 地方新聞 胡開宏：未來新機需求 波音、空巴都看好 12:142019/12/06 財經 漢翔董事長：台灣航太產業發展潛力強大 13:062019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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