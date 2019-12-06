台北市內酒店最多的中山警分局爆發集體貪汙案，中山一派出所被控在13年間，按月收受色情酒店業者賄款，去年檢方起訴，台北地院今天宣判，中一派出所所長林崇成、楊文正及劉昌琪都判無罪，管區員警都遭重判。

中山分局管區員警侯朝斌重判16年、馬國棟判刑13年、顏子恩8年、吳翊銘14年、紀炳場14年、陳宏洲10年。全案可上訴

檢調因偵辦立邦酒店媒介大陸、東南亞籍女子賣淫案，意外查獲這起警界弊案；時任中山一派出所所長林崇成及歷任警勤區員警10人，明知立邦酒店媒介色情，自2004年起至前年透過白手套按月收受業者4萬元賄款以不臨檢、通風報信等方式包庇酒店。

檢方估計，涉案員警1年約收賄60萬元，13年收賄金額高達780萬元，至於業者獲利約7500萬元，檢方偵查期間，有3名員警認罪，並自動繳回犯罪所得，檢方以3警 態度良好，請求減輕或免刑，以啟自新。

(中時 )