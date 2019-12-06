陸宣布豁免重大技術裝備進口關稅 15:082019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸財政部等五部委6日印發「關於調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知」。通知規定，符合規定條件的國內企業為生產的部分裝備或產品而確有必要進口的部分商品，免徵關稅和進口環節增值稅。 上述豁免關稅產品包括：太陽能電池生產設備、半導體LED生產設備、積體電路關鍵設備、新型平板顯示器件生產設備、電子元器件生產設備、材料基因設備等。 (工商 ) #設備 #生產 #生產設備 #裝備 #進口 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭碧婷黑色長洋裝「小腹微凸」爆懷孕！向佐鬆口：我希望 07:542019/12/04 星光 永昕三大策略深化利基 拚明年現金流兩平 16:122019/12/03 財經 陸生豬生產漸恢復 市場供給預期好 21:092019/12/03 財經 國巨高雄廠區招募900名作業員 三大廠區全力加班生產 15:452019/12/04 財經 台積電、三星搶著要！ 小台廠靠EUV技術股價翻5倍 16:502019/12/04 財經 疑缺乏防護裝備 北市冷氣工人墜樓 18:242019/12/04 社會 半導體設備市場 台灣稱霸 04:092019/12/05 財經要聞 台商再添2家移回大陸產線 回台擴大布局 21:402019/12/05 財經 傳統汽車工作職務 將被電動車消滅 21:412019/12/05 財經 陸汽車進口萎縮 前10月減5.2％ 04:092019/12/06 焦點新聞 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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