大陸財政部等五部委6日印發「關於調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知」。通知規定，符合規定條件的國內企業為生產的部分裝備或產品而確有必要進口的部分商品，免徵關稅和進口環節增值稅。

上述豁免關稅產品包括：太陽能電池生產設備、半導體LED生產設備、積體電路關鍵設備、新型平板顯示器件生產設備、電子元器件生產設備、材料基因設備等。

(工商 )