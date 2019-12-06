台鐵局今（6）日表示，今天和日本大分縣玖珠町的「豐後森機關」車庫，締結為姊妹關係，這是台鐵局第一次與外國機關車庫締結姊妹關係，締結儀式在「日本大分縣玖珠町」舉行，並由台鐵局副段長陳志濱、玖珠町町長宿利政和共同簽署，而日本眾院議員衛藤征士郎、駐日代表處大使謝長廷、台鐵局副局長徐仁財也在場共同見證。

台鐵局說明，「豐後森機關庫」位於日本大分縣玖珠町，與台鐵局彰化扇形車庫一樣都曾肩負著「往來中繼補給站」的使命，也是日本九州地區僅存唯一的扇形機關車庫。

雖然伴隨久大線路線現代化，蒸汽機車的停駛而逐漸閒置，在地方居民極力爭取終於在2012年被列入國家有形文化財，2017年被稱為日本遺產構成文化財並成立豐後森機關庫公園，值得台鐵學習借鏡。

台鐵局表示，雙方的鐵道皆擁有比鄰鐵道的壯麗山景，美麗的海景，希望藉由此次台鐵扇形車庫與豐後森機關庫的締結，有更多日本朋友探訪臺灣國境，並期待共同帶動臺日旅客互訪，促進鐵道觀光旅遊的熱潮。

(工商 )