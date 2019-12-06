今年是美麗島事件40週年，促轉會表示，該會進行關於美麗島事件的調查工作，並從國家安全局、內政部警政署、法務部調查局發現不少過去未曾出土的相關檔案，對於釐清美麗島事件前後的發展，以及當時官方的因應作為有所幫助。

促轉會指出，檔案管理局早在2002年就啟動美麗島事件檔案的徵集工作，當時徵集到數千件的檔案，長年以來是學界研究的重要素材。但事隔數十年之後，在2018年檔案管理局啟動的第六波政治檔案徵集工作中，又從國家安全局、內政部警政署、法務部調查局找到不少美麗島事件的檔案，只是許多檔案仍列為機密。促轉會成立後，便與上述機關積極協調加速檔案解密與移轉。

促轉會表示，以國安局的檔案為例，與美麗島事件相關的檔案，在過去均被列為國家機密並永久保密；促轉會剛開始的調用過程並不順利，後來獲得總統府、國家安全會議及行政院的協助，本會亦持續與之協調，隨著政治檔案條例完成立法，相關檔案已在近期完成解密。

促轉會指出，本次新解密的國安局檔案，包含不少情治系統內部決策過程或是下達指示的資料，揭露美麗島雜誌從創刊到出刊過程中，政府已對雜誌社進行嚴密監控，甚至在創刊號尚未上市之前，情治單位就已掌握完整內容。檔案中更有不少雜誌出版前的毛本。在美麗島雜誌存續的幾個月內，情治單位便不斷研議如何處置雜誌社，亦揭露情治單位在雜誌社內佈建線民、對雜誌社活動全面監控，檔案中甚至有雜誌社辦公室的平面圖。對於美麗島事件發生後，各情治單位與國民黨的決策、政府各部門分工及執行大逮捕乃至事後的輿情控管等，檔案中也有不少紀錄，這些都是過去出土檔案較欠缺的面向，這些檔案待未來整理開放後，可供各界深化對此一事件的理解。

(中時 )