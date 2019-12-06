味全龍在擴編選秀挑到中信兄弟野手曾陶鎔，他在6日向在打冬盟的味全龍隊報到，並穿上龍袍新球衣，感慨表示懷念過去是因為再也回不來了，會繼續在龍隊努力。

曾陶鎔2016年曾獲二軍年度打擊王，2017年獲得上一軍機會後，上半季狂敲14轟，被稱為「陶鎔大帝」，並締造中職首位連4打席(跨場)敲出全壘打的球員，也是史上首位2天內敲出轟的選手。不過下半季成績不佳，一年內經歷大起和大落，近2年較少獲得一軍出賽機會。

11月底味全龍擴編選秀在各隊保護名單外挑選一名球員，曾陶鎔被選中，他當時曾表示雖然心中不捨，但也充滿感激，未來會為龍隊效力。6日他向在斗六的味全龍隊報到，穿上龍隊球衣亮相，並在臉書粉絲專頁感性寫下，「人們常常去懷念那些過去的事情，不是因為它有多美好，而是因為它再也回不來了。」

曾陶鎔也說會繼續努力加油，除了感謝中信兄弟及味全龍之外，更要感謝一路支持他的球迷。曾陶鎔到了龍隊後，有望獲得更多出賽機會。

(中時 )